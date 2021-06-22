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محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.46٪

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اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بحضور الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت ٩٩.٤٦ ٪ ، حيث تقدم للامتحانات ٤٦٠٥ طالب من إجمالي ٤٦١٩ طالب مقيد وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٤٥٩٤ طالب و ١٩ طالب متغيب.

وصرح المحافظ بأن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ ٥٥ طالب وطالبة على مستوى المحافظة، مقدماً التهنئة لهم ولجميع الناجحين، ومتمنياََ لهم التوفيق بالمراحل التعليمية القادمة.

المصرى اليوم

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