ضبط 1400 علبة سجائر مجهولة المصدر

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط 1400 علبة سجائر مختلفة العلامات التجارية وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة صاحب مخزن سجائر كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.