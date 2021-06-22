«كنت هسلم نفسي».. أول تعليق من حنين حسام بعد القبض عليها وترحيلها إلى السجن

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«أنا مش هربانه وكنت هسلم نفسي».. أو تعليق من حنين حسام فتاة التيك توك بعد القبض عليها بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في الساعة الاولي من صباح اليوم الأربعاء لتنفيذ حكم حبسها 10 سنوات الصادر يوم الأحد الماضي من محكمة جنايات القاهرة في تهمة الاتجار بالبشر.

وقالت حنين حسام في محضر الضبط انا مستقبلي ضاع وادمرت وكنت بستعد لتسليم نفسي لشرطة تنفيذ الاحكام بعد تسجيل الفيديو اليوم.

تمكنت اليوم من القبض على حنين حسام فتاة التيك توك بعد ان اتخذت إحدى الشقق السكنية في محافظة القليوبية، بعد صدور حكم بسجنها لمدة 10 سنوات، بتهم الاتجار بالبشر، تم ترحيل حنين حسام بعد القبض عليها إلى سجن النساء في القناطر لتنفيذ حكم الصادر ضدها.

كانت حنين حسام ظهرت في الساعات الأولي فجر اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية التيك توك وقالت «أنا عمري ما آذيت حد أو تاجرت في مين إزاي مش عرافة انا واحدة عندها 19 سنة هتعرف إيه عن التجارة في أعضاء البشر.. أنا مغلطتش في حاجة والله ما غلطت أصلا وأنا عملت أبلكيشن لايكي ومش حرام وكل الناس عاملاه».

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة في منطقة التجمع الخامس في يوم الأحد، حكمت على حنين فتاة التيك توك بالسجن المشدد 10 سنوات ودفع غرامة 200 ألف جنيه، وقررت أيضا الحكم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على مودة الأدهم فتاة التك توك مع مصادرة كل المضبوطات المستخدمة في التصوير الفيديوهات مع إلزامهما بدفع المصاريف القضائية.