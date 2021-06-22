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أيمن عبدالعزيز يفجر مفاجأة: ساسي جدد عقده مع وعبدالله وحشيش افسدا الاتفاق

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أيمن عبدالعزيز يفجر مفاجأة: ساسي جدد عقده مع الزمالك وعبدالله وحشيش افسدا الاتفاق أيمن عبدالعزيز يفجر مفاجأة: ساسي جدد عقده مع وعبدالله وحشيش افسدا الاتفاق

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فجر أيمن عبدالعزيز، مدرب عام نادي ، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة السابق بالزمالك، نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق وعقد جلسه معه للتوقيع على العقد وحسم الملف بشكل رسمي في عهد اللجنة السابقة

وقال مدرب عام نادي الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «في الجول»: «ساسي عقد جلسة مع ايمن يونس ووقع بالفعل على احدي نسخ العقد وفجأة. اقتحم طارق حشيش وإبراهيم عبدالله جلسة التوقيع وأفسدا التوقيع والتجديد لساسي بعدما صدرا لساسي وجود ازمة في حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة»

وكشف أيمن عبدالعزيز أن ساسي كان موافقًا ومرحب جدا بالتوقيع وقام بالفعل بالتوقيع على احدي النسخ مع ايمن يونس لكنه عندما دخل عبدالله وحشيش لغرفة الاجتماع ناقش معهم ساسي مصير مستحقاته المالية المتأخرة فابلغا اللاعب بعدم وجود أي أموال في النادي وان مصير مستحقاته المتأخرة في علم الغيب فتراجع اللاعب عن التوقيع والتجديد وشعر ان هناك ازمة مالية وانه لن يحصل على مستحقاته فاضطر للاعتذار لأيمن يونس وسحب توقيعه وغادر غرفة الاجتماع فتبعه ايمن يونس الذي سارع بعد ذلك بالاعتذار والرحيل للحفاظ على تاريخه

المصرى اليوم

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