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لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية
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الأحد 11 يوليو 2021 12:04 مساءً
الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة
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الأحد 11 يوليو 2021 12:04 مساءً
«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )
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الأحد 11 يوليو 2021 12:04 مساءً
انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف
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الأحد 11 يوليو 2021 12:04 مساءً
"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية
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الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع
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الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة
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الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام
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الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
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بلجيكا تقدم هدية لإريكسن.. ونظرة على المتأهلين لدور الـ16
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cnn arabic
الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:41 مساءً
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