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.. مواجهة مخيفة بين طيار أمريكي وإعصار "التنين"

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فيديو.. مواجهة مخيفة بين طيار أمريكي وإعصار "التنين" .. مواجهة مخيفة بين طيار أمريكي وإعصار "التنين"
بدلاً من الخروج من الإعصار قام بأغرب رد فعل

فيديو.. مواجهة مخيفة بين طيار أمريكي وإعصار

انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يصور تعرض الطيار الأمريكي ديفيد إيفانز لإعصار قوي وهو على متن طائرة خفيفة، والطريف والغريب في الأمر أنه بدلاً من الخروج منه قام بتصويره.

ووفقًا لوكالة "سبوتنك" فقد تم تصوير الظاهرة الطبيعية "إعصار التنين" في أوكلاهوما بالقرب من مدينتي مينكو وتتل.

وفقًا لإيفانز، كان الطقس في البداية صافيًا ولم تكن هناك أي علامة على حدوث إعصار، ولكن سرعان ما تشكل إعصار في الهواء.

وقال الطيار: "على مدار 30 عامًا من العمل في مجال الطيران، رأيت هذا للمرة الأولى.. ربما كان إعصارًا أرضيًا يتكون ليس بسبب عاصفة رعدية، بل بسبب السحب الركامية".

وتظهر اللقطات الطائرة وهي تدور في تيار من الهواء حول الإعصار، بسرعة 600 متر في الدقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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