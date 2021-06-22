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مدير "هدف" يستعرض الاستراتيجية المطورة للصندوق وشراكته مع القطاع الخاص

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مدير "هدف" يستعرض الاستراتيجية المطورة للصندوق وشراكته مع القطاع الخاص مدير "هدف" يستعرض الاستراتيجية المطورة للصندوق وشراكته مع القطاع الخاص
في إطار دعم مسارات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل بجميع المناطق

مدير

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، تكامل عمل الصندوق مع منشآت القطاع الخاص في جميع المناطق، ومنها منطقة جازان؛ لدعم مسارات توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل.

واستعرض مدير عام صندوق الموارد البشرية خلال اللقاء الذي نظمته غرفة جازان الليلة الماضية، استراتيجية الصندوق المطورة والمؤشرات والبرامج والمبادرات المتعلقة بالمنطقة، والتي يعمل عليها الصندوق؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن، والتركيز في نوعية البرامج من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومعرفة احتياج المنشآت التدريبية والوظيفية والمواءمة بين الباحث عن عمل والوظيفة التي يحتاج إليها.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل على قياس أثر البرامج المقدمة للعملاء والمستفيدين ومدى استدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل وبناء جسور التواصل الفاعل مع منشآت القطاع الخاص.

وشدد رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ على أهمية رفع مستوى الشراكة ما بين قطاع المال والأعمال وصندوق الموارد البشرية، بما يسهم في زيادة المشاركة في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مجدداً حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع الصندوق، وتأدية الدور المناط به تجاه المجتمع.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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