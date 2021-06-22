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"بنك أوف امريكا": النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل

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"بنك أوف امريكا": أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل "بنك أوف امريكا": النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل
وتيرة التعافي القوي للطلب ستفوق نمو الإمدادات خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة

رفع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش التوقعات لسعر خام برنت للعامين الحالي والمقبل قائلاً: إن زيادة التوازن بين العرض والطلب في 2022 قد ترفع سعر النفط إلى مائة دولار للبرميل لفترة وجيزة.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ نقلتها وكالات عدة: "نعتقد بأن وتيرة التعافي القوي للطلب العالمي ستفوق نمو الإمدادات خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، ليزيد السحب من المخزونات، ويمهد لزيادة النفط".

ورفع البنك التوقعات لسعر خام برنت إلى 68 دولاراً من 63 في وقت سابق. وتوقع أن يصل متوسط سعر الخام إلى 75 دولاراً العام المقبل، مقارنةً مع توقعات سابقة عند 60 دولاراً.

وتوقع زيادة كبيرة في استهلاك النفط تصل إلى 5.6 مليون برميل يومياً هذا العام و3.6 مليون في العام المقبل، وهي أسرع وتيرة منذ السبعينات على الأقل.

ومن المنتظر أن يزداد الطلب بوتيرة سريعة في الأشهر المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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