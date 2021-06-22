الواحي وشحات يمثلان «الأقصر الأزهرية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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اعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، مشاركة اثنين من العاملين بها بكتابين مهمين هما ( مـتـرو الأوراق ) للكاتب حسين الواحي وكتاب ( العنف والانفجارات الكونية ) للكاتب محمد شحات أحمد، في الدورة الــــ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، والتي ستنطلق فعالياتها في 30 من يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل؛ حيث يمثل الكتابان إضافة مهمة للمكتبة العربية ويشكّلان متعة وفائدة للقارئ المصري والعربي.

وقد استعرض الكاتب محمد شحات أحمد موجه الفيزياء بمنطقة الأقصر الأزهرية في كتابه الذي عنونه بـــ ( العنف والانفجارات الكونية ) وتولت الهيئة المصرية العامة للكتاب طباعته ونشره: أحداث فيزيقية كونية أسهمت في تطوير الكون بيولوجياً وفيزيقياً وكيميائياً وقد بدأ سرده بالأحدث إلى الأقدم وأجاب عن تساؤلات شغلت العقل البشري كثيراً مثل: سبب فناء الديناصورات- نشأة الشمس والمنظومة الشمسية- تكوبن العناصر الكيمائية- نشأة الكون- وهل هناك أكوان أخرى غير الكون الذي نعيش نحن فيه.

كما يتضمن الكتاب ثلاثة انفجارات كونية حدثت هي، الانفجار الذي نتج عن سقوط جُرم سماوي منذ 65 مليون سنة، الانفجار الذي أدى إلى نشأة المنظومة الشمسية، الانفجار الذي منه كانت نشأة الكون.

كما يتناول الكاتب حسين الواحي مُدرب تنمية المهارات بإدارة التدريب بمنطقة الأقصر الأزهرية في كتابه ( مـتـرو الأوراق ) والذي صدر عن دار ميتابوك تدوين لبعض النقاط التي يراها من الأهمية بمكان؛ نقاط تستدعي الإنسان كل إنسان- أن يتأملها ويعيد حساباته تجاهها، بل ويتخذها نقطة انطلاق إلى إعادة النظر في كافة شؤونه وممارساته اليومية، وما قال ذلك إلا بعد وصوله إلى قناعة كبيرة بأن الإنسان بدأ ينجرف مع مجريات الأمور ومستجدات الحياة بالشكل الذي شغله كثيرًا عن وقفات التأمل والتدبر والتي هي من أساسيات الحياة السليمة.

موضحا أن ما دفعه إلى تدوين تلك النقاط وهذه الملاحظات عدة أسباب من أهمها، تداول مفردات وعبارات وأمثلة وحكايات دون معرفة موثقة بأصلها وتفسيرها أو مناسبتها ومدلولها، انتشار بعض الكلمات المبتذلة والتعبيرات النابية والغريبة على لغتنا العربية بل والمنتقصة من أذواقنا الشرقية والمناقضة لقيمنا الاجتماعية والمتنافية مع معتقداتنا الإيمانية.

كما تناول السطحية الواضحة في التفكير، والافتقار إلى الإبداع والتجديد، وعدم البحث عمَّا هو مفيد ونافع في إطار منظومة القيم والأخلاق، مع انتشار التشدد للفكرة، والتعصب للقبيلة أو العائلة، متناولا عزوف الناس – إلا القليل – عن القراءة وهجرهم للكتاب.