أخبار عاجلة

"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية -
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع -
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة -
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق -
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة -
"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام -
فيديو صادم.. جنون شاب بعد توقف 4 ساعات في ازدحام مروري -
تظاهرة لأنصار فتح في رام الله دعما لعباس -
الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره -
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«فيلم تخيلي وترنيمة» من شعب كنيسة لأسقفهم الأنبا فام (صور)

Print
«فيلم تخيلي وترنيمة» من شعب كنيسة لأسقفهم الأنبا فام (صور) «فيلم تخيلي وترنيمة» من شعب كنيسة لأسقفهم الأنبا فام (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى نيافة الأنبا فام، أسقف ايبارشية شرق المنيا، بشعب وخدام كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

وترأس الأنبا فام، صلوات «السجدة» ــ التي تسبق صوم الرسل ــ، يشاركه في الصلوات القس يوساب عزت، راعي الكنيسة، ولفيف من الشمامسة .

أعقب الصلاة اجتماع الانبا فام بخدام الكنيسة بكافة قطاعات الخدمة، والقي اسقف ايبارشية شرق المنيا، كلمة للخدام عن من نخدم ولماذا نخدم ..

وفي جو احتفالي بهيج احتفل الخدام برعاية القس يوساب عزت، والدكتور ريمون رشدي، أمين عام الخدمة بالكنيسة، بوجود اسقفهم، بإهدائه ترنيمة «بنرحب بيك» التي كتبت لنيافته خصيصا، بعد رسامته بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، كأول أسقف على ايبارشية شرق المنيا.

وفاجئ راعي الكنيسة والخدام، اسقفهم المحبوب الأنبا فام، بإعداد وإنتاج «فيلم» برؤية مستقبلية، يتوقع فيه الخدام حال ايبارشيتهم بعد مرور عشر سنوات على رسامة اسقفهم، أي في عام 2031، وأشرف على إعداد الفيلم، الاعلامي مايكل وديع، الخادم وعضو لجنة كنيسة الأنبا بيشوي، ومن خلاله يشكرونه على كم الخدمات والانجازات التي تمت خلال السنوات العشر .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة

الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف

انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف