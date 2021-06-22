«فيلم تخيلي وترنيمة» من شعب كنيسة لأسقفهم الأنبا فام (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى نيافة الأنبا فام، أسقف ايبارشية شرق المنيا، بشعب وخدام كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

وترأس الأنبا فام، صلوات «السجدة» ــ التي تسبق صوم الرسل ــ، يشاركه في الصلوات القس يوساب عزت، راعي الكنيسة، ولفيف من الشمامسة .

أعقب الصلاة اجتماع الانبا فام بخدام الكنيسة بكافة قطاعات الخدمة، والقي اسقف ايبارشية شرق المنيا، كلمة للخدام عن من نخدم ولماذا نخدم ..

وفي جو احتفالي بهيج احتفل الخدام برعاية القس يوساب عزت، والدكتور ريمون رشدي، أمين عام الخدمة بالكنيسة، بوجود اسقفهم، بإهدائه ترنيمة «بنرحب بيك» التي كتبت لنيافته خصيصا، بعد رسامته بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، كأول أسقف على ايبارشية شرق المنيا.

وفاجئ راعي الكنيسة والخدام، اسقفهم المحبوب الأنبا فام، بإعداد وإنتاج «فيلم» برؤية مستقبلية، يتوقع فيه الخدام حال ايبارشيتهم بعد مرور عشر سنوات على رسامة اسقفهم، أي في عام 2031، وأشرف على إعداد الفيلم، الاعلامي مايكل وديع، الخادم وعضو لجنة كنيسة الأنبا بيشوي، ومن خلاله يشكرونه على كم الخدمات والانجازات التي تمت خلال السنوات العشر .