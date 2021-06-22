أطباء ينظمون قافلة طبية ذاتية للمناطق الأكثر احتياجًا بالمنيا (صور)

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نظم أطباء بالإدارة الصحية بمركز مطاي شمال المنيا، الثلاثاء، قافلة طبية ذاتية، للمناطق الأكثر احتياجا، بقرية ابجاج الحطب بالظهير الصحراوي الغربي، لدعم أهالي القرية صحيا، وتثقيفيا.

ضمت القافلة عدد من التخصصات مثل الباطنة، والعيون، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والصدرية، وغيرها، وتوفير الأدوية اللازمة، وشارك في القافلة فريق من الوحدة المحلية لمركز مطاي، برئاسة خالد عبدالرءوف، رئيس المركز .

وقال الدكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحية بمركز مطاي، أن القافلة نظمها الأطباء، خارج الجدول الزمني للمبادرات والقوافل الطبية، للمناطق الأكثر احتياجا، بقرة ابجاج الحطب، لتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 500 متردد، في مختلف التخصصات،

أقيمت القافلة، تحت رعاية المحافظ اللواء أسامة القاضي، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وبحضور عمدة القرية، وقيادات سياسية وشعبية .

قافلة طبية بمركز مطاي في المنيا

قافلة طبية بمركز مطاي في المنيا

قافلة طبية بمركز مطاي في المنيا