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أنهى خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة مسرح حادث قطار محطة مصر بالإسكندرية، والذي وقع صباح اليوم وأصيب 37 شخصاً جراء الحادث، وذلك انفاذاً لقرار النيابة العامة تمهيدا لوضع تقرير رسمي يبين أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤولين عنه.

وكانت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام امين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، بدأت التحقيق في الواقعة وأمر المحامي العام بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة فنية من خبراء هيئة السكة الحديد في الاسكندرية لمعاينة الحادث ووضع تقرير يبين مسؤوليات واسباب ووقوعه فضلاً عن ندب خبراء الادلة الجنائية.

وعلمت «المصري اليوم»، أنه تم التحفظ على السائق ومساعده واستدعاء مسئولي محطة السكة الحديد في الإسكندرية إلى سراي النيابة للتحقيق معهم وأمر المحامي العام باستعجال تقارير المستشفى الخاصة بالمصابين.

وفى سياق متصل توجه فريق من النيابة العامة إلى مستشفيات شرق المدينة وجمال حماده المحجوز بهما المصابين، لسؤال المصابين وشهود الواقعة والاطلاع على التقارير الطبية.

كشفت مصادر بالسكة الحديد اصطدام جرار بقطار رقم 12 مميز الإسكندرية/ القاهرة من الخلف، مما أدى إلى وقوع إصابات، وتم نقل الإصابات إلى 3 مستشفيات.

وأضافت المصادر أن الحادثة وقعت في تمام التاسعة والنصف بالإسكندرية.

وأوضحت أن قطار الركاب كان متوقفا، واصطدم الجرار بالعربات الأخيرة من الخلف مما أدى إلى تهشم آخر عربتين.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حادث تصادم قطار الإسكندرية حدث نتيجة تصادم جرار من الخلف في القطار المميز رقم 12 ولم يسفر عن وفيات، ووقعت بعض الإصابات البسيطة وتم نقلها إلى مستشفيي جمال عبدالناصر ورأس التين.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الإصابات كلها بسيطة وهناك 3 إصابات بكسور.

من جهتها قامت صفحة محافظة الإسكندرية بنشر فيديو من مكان حادث تصادم قطار الإسكندرية ورصدت تفقد محافظ الإسكندرية لموقع الحادث.

كانت محطة مصر بالإسكندرية قد شهدت صباح الاثنين، وقوع إحدى عربات القطار المميز المتجه إلى القاهرة من على القضبان ما أدى إلى ارتباك الحركة وتعطلها فيما أفاد مصدر بالسكة الحديد بوجود بعض الإصابات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن القطار كان مقررا قيامه من محطة الإسكندرية الساعة ٩.٢٠ صباحا وأثناء تحركه سحب معه الجرار الخلفى الذي كان في حالة فرملة ما أدى لسقوط الجرار وإحدى العربات من على القضبان وإصابة بعض الركاب.

على الفور، اتجهت قيادات هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث وتم الدفع بالآلات لرفع العربات.

بدوره، قال الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية، إن جميع الإصابات التي وقعت جراء حادث اصطدام جرار بعربات أخيرة من الخلف بأحد قطارات محطة مصر اليوم الثلاثاء، بسيطة وتعتبر جميعها كسور وردود وجروح، نافيا وجود أي وفيات بين الضحايا.

وأوضح «السقعان»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، من موقع الحادث، أن اجمالى المصابين جراء الحادث 37 مصاباً جرى تسكينهم على مستشفى شرق المدينة «جيهان» في سيدى بشر وجمال حماده باعتبارهما الأقرب لموقع الحادث.

وقالت مصادر مطلعة إن الحادثة وقعت في تمام التاسعة والنصف بالاسكندرية، وأن قطار الركاب كان متوقف، واصطدم الجرار بالعربات الأخيرة من الخلف مما أدى إلى تهشم آخر عربتين.

الأدلة الجنائية تعاين موقع حادث قطار الإسكندرية .. والتحفظ على السائق ومساعده واستدعاء مسؤولي المحطة

الأدلة الجنائية تعاين موقع حادث قطار الإسكندرية .. والتحفظ على السائق ومساعده واستدعاء مسؤولي المحطة

الأدلة الجنائية تعاين موقع حادث قطار الإسكندرية .. والتحفظ على السائق ومساعده واستدعاء مسؤولي المحطة

الأدلة الجنائية تعاين موقع حادث قطار الإسكندرية .. والتحفظ على السائق ومساعده واستدعاء مسؤولي المحطة

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