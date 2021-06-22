ضبط 13118 مخالفًا لارتداء الكمامة و939 مخالفة لقرارات الغلق

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، جهودها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 13118 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13038 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 80 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت 939 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 276 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1878 أرجيلة «شيشة».