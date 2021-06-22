غرفة الجيزة التجارية تسعى لتطبيق الحوكمة من أجل الشفافية

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أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن مشروع بروتوكول تعاون، مع مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية؛ للبدء في تطبيق مبادئ الحوكمة في الغرفة.

ومن المتوقع أن يتضمن البروتوكول التأكيد على أن يتولى مركز المديرين تقديم الاستشارات الفنية والتدريبية والتأهيلية للعاملين بالغرفة، للبدء في تطبيق نظم الحوكمة والتي تتضمن التحكم في دور مجالس الإدارات الحالية والقادمة في ظل العلاقة التنظيمية التي توفرها الحوكمة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للموظفين وعملاء وأعضاء الغرفة التجارية لنشر مفهوم الحوكمة ودورها في رفع كفاءة العمل المؤسسي.

أكد محمد إمبابي رئيس الغرفة، أن توجه الغرفة لتطبيق نظم الحوكمة خلال الفترة القادمة يهدف إلى تشديد آليات الرقابة ومتابعة العاملين بالمؤسسة وأعضاء مجالس الإدارة بما يحقق الشفافية الكاملة ويحافظ على حقوق الكافة، وفق القواعد التي سيتم إصدارها بالاتفاق مع مركز المديرين مما يضمن للمنتسبين من أعضاء الغرفة توفير إدارة حكيمة للغرفة، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الشفافية وتوفير آليات رقابية على العاملين ومجالس الإدارة.