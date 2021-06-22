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شقيقة الزعيم الكوري: أمريكا لديها توقعات خاطئة وستدفعها إلي مزيد من خيبة الأمل

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شقيقة الزعيم الكوري: أمريكا لديها توقعات خاطئة وستدفعها إلي مزيد من خيبة الأمل شقيقة الزعيم الكوري: أمريكا لديها توقعات خاطئة وستدفعها إلي مزيد من خيبة الأمل

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قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو-جونغ، إن الولايات المتحدة لديها توقعات «خاطئة»، جاء ذلك ردا على وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تعليقات الزعيم «كيم» حول الحوار مع الولايات المتحدة بأنها «إشارة مثيرة للاهتمام».

وكان الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، سونغ كيم، قال بأن الولايات المتحدة عرضت الاجتماع مع «في أي مكان وفي أي وقت دون شروط مسبقة».

وذكرت المسؤولة الكورية إن التوقعات، التي اختاروها بطريقة خاطئة، ستدفعهم إلى«مزيد من خيبة الأمل»كما أن واشنطن تفسر الموقف بطريقة تحقق لها الراحة..

وفي وقت سابق دعا الزعيم الكوري كيم جونغ-أون، بلاده إلى الاستعداد للحوار والمواجهة.

المصرى اليوم

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