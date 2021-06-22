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«لو كنت» لأكرم حسني وهيفاء وهبي تتجاوز 8 مليون مشاهدة في 6 أيام

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«لو كنت» لأكرم حسني وهيفاء وهبي تتجاوز 8 مليون مشاهدة في 6 أيام «لو كنت» لأكرم حسني وهيفاء وهبي تتجاوز 8 مليون مشاهدة في 6 أيام

تجاوزت نسب مشاهدة كليب «لو كنت» للفنانين أكرم حسني وهيفاء وهبي 8 مليون مشاهدة في أقل من 6 أيام حتى أمس على قناتيّ أكرم حسني وهيفاء وهبي على موقع يوتيوب، وذلك بعد حملة تشويقية بهاشتاج «#لو_كنت» أطلقها النجمين، وشارك فيها العديد من النجوم ،واحتلت تريند تويتر ومؤشر جوجل للبحث.

كما أطلق أكرم حسني تحدي أحلى تيك توك لأغنية «لو كنت»، على أن يحضر الفائز معه التصوير المقبل له، ليتوافد جمهور تيك توك ويحصد هاشتاج #لو_كنت أكثر من 20 مليون متابع في يومٍ واحد. كليب لو كنت تم تصويره في لبنان وهو أولى تجربة إنتاجية أكرم حسني، الكليب من إخراج حسام الحسيني، مدير تصوير أحمد بشاري، كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما.

المصرى اليوم

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