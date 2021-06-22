QNB الداعم الإقليمي الرسمي لكـأس العرب FIFA 2021TM

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أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن مشاركتها كداعم إقليمي رسمي لبطولة كأس العرب الأولى FIFA 2021™، حيث ستستضيف الدوحة أبطال فرق 23 دولة عربية من شمال إفريقيا والشرق الأوسط في منافسة قوية في الفترة ما بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر.

وتعد هذه البطولة ذات أهمية خاصة حيث أنها النسخة الأولى من كأس العرب FIFA 2021™التي تنظمها الفيفا رسميا، وقد حرص QNB، في إطار رعايته لمعظم الأحداث الرياضية الكبرى في دولة قطر بالإضافة إلى البطولات الإقليمية والعالمية، على لعب دور رئيسي في دعم هذه الفعالية المميزة. وجدير بالذكر أن QNB هو أيضاً الراعي الرسمي للمنتخب القطري لكرة القدم، والذي سيمثل دولة قطر في هذه البطولة.

وتشمل الدول المشاركة في نسخة كأس العرب FIFA 2021™ كلا من قطر (الدولة المضيفة)، والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وفلسطين، والسعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، وليبيا، وجنوب السودان، وموريتانيا، والمغرب، والصومال، والسودان، وتونس.

وستسود روح الحماس مباريات البطولة التي ستقام في الملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 31 بلداً عبر ثلاث قارات. وتقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية. ويعمل لدى المجموعة أكثر من 27,000 موظف يعملون في أكثر من 1,000 موقع، مع شبكة أجهزة صراف آلي تزيد عن 4,400 جهاز.