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"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق
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الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
فيديو صادم.. جنون شاب بعد توقف 4 ساعات في ازدحام مروري
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
تظاهرة لأنصار فتح في رام الله دعما لعباس
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الأحد 11 يوليو 2021 11:48 صباحاً
الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره
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الأحد 11 يوليو 2021 11:47 صباحاً
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021
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الأحد 11 يوليو 2021 11:47 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
تجارب بريطانية لتطبيق خطة "التطعيم المعزز"
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:19 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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