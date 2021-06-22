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الداخلية تُكرم لاعبين باتحاد الشرطة تأهلا للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية

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الداخلية تُكرم لاعبين باتحاد الشرطة تأهلا للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية الداخلية تُكرم لاعبين باتحاد الشرطة تأهلا للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية

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كرمت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اثنين من لاعبي اتحاد الشرطة الرياضي، هما النقيب ضياء الدين كمال جودة، ضابط بأكاديمية الشرطة ولاعب القومي للمصارعة وحاصل على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية أوقيانوسيا بدولة تونس، والثاني اللاعب عبدالرحمن صلاح عرابي، لاعب المنتخب القومى للملاكمة وحاصل على الميدالية الذهبية ببطولة ليتوانيا، إذ تأهلا للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية التي ستقام بطوكيو 2021م.

يأتى ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيماناً برسالة الرياضة السامية وتقديراً لما أظهره اللاعبين من تميز وقدرٍ عالٍ من المسؤولية.

المصرى اليوم

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