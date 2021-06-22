ضبط المتهمين بسرقة محطة وقود بالإسماعيلية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بسرقة محطة وقود بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالى حصيلة إيراد المحطة من مدير المحطة حال خروجه منها لتوريد المبلغ المالى المشار إليه بأحد البنوك .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا بالمحطة وعدد 4 أشخاص آخرين «جميعهم لهم معلومات جنائية»، ومقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.