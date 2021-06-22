أخبار عاجلة

"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية -
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع -
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة -
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق -
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة -
"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام -
فيديو صادم.. جنون شاب بعد توقف 4 ساعات في ازدحام مروري -
تظاهرة لأنصار فتح في رام الله دعما لعباس -
الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره -
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

  «نقل النواب» تعلق على حادث تصادم قطار محطة ( التفاصيل )

Print
  «نقل النواب» تعلق على حادث تصادم قطار محطة مصر ( التفاصيل )   «نقل النواب» تعلق على حادث تصادم قطار محطة ( التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع مع الفريق كامل لوزير، وزير النقل والمواصلات لمتابعة، حادث تصادم قطار محطة بالإسكندرية، وحادث قطار كفر العلو بحلوان، الذي وقع خلال 24 ساعة الماضية للوقوف على تفاصيل الحادث ،

وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة تنتظر التقارير الفنية لمعرفة أسباب الحادث، وستعقد اجتماع عاجل لبحث حادث القطارين مع اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وفى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين في حال ثبوت ذلك ،

وأكد النائب علاء عابد، أن اللجنة تابعت جهود أجهزة الدولة التي ساهمت في حل معظم المشاكل بوقت قياسى سواء في رفع حطام الحادث أو سرعة الاستجابة في نقل المصابين إلى المستشفيات، وسرعة تحرك القيادات الأمنية وأجهزة التنمية المحلية في إزالة حطام الحادث في وقت قياسى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»