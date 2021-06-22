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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع مع الفريق كامل لوزير، وزير النقل والمواصلات لمتابعة، حادث تصادم قطار محطة مصر بالإسكندرية، وحادث قطار كفر العلو بحلوان، الذي وقع خلال 24 ساعة الماضية للوقوف على تفاصيل الحادث ،

وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة تنتظر التقارير الفنية لمعرفة أسباب الحادث، وستعقد اجتماع عاجل لبحث حادث القطارين مع اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وفى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين في حال ثبوت ذلك ،

وأكد النائب علاء عابد، أن اللجنة تابعت جهود أجهزة الدولة التي ساهمت في حل معظم المشاكل بوقت قياسى سواء في رفع حطام الحادث أو سرعة الاستجابة في نقل المصابين إلى المستشفيات، وسرعة تحرك القيادات الأمنية وأجهزة التنمية المحلية في إزالة حطام الحادث في وقت قياسى.