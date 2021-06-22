«نيافة الراعي والنساء».. رواية بمعرض الكتاب تخترق المنطقة الشائكة في حياة رجال الدين

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يصدر الكاتب روبير الفارس، مجموعته القصصية «نيافة الراعي والنساء» الصادرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب عن دار «روافد» للنشر والتوزيع.

ويقول روبير الفارس، الروائي والكاتب الصحفي، انه يهدي العمل إلى شهر فبراير في دلالة كاشفة لأجواء القصص فيقول :«إلى شهر فبراير ..المضطهد ..المتردد ..قصير الأيام ..كم اشبهك يا مسكين» فالقصص الـ16 التي تضمها المجموعة القصيرة تكشف عن نفوس مترددة ..تعاني من عقد اضطهاد مجتمعية ونفسية وسياسية ايضا ..

ويلفت الكاتب إلى ان القصص تخترق مناطق شائكة وملتهبة في الحياة الخاصة لشخصية عدد من رجال الدين من أصحاب «النيافة» الذين يقدسهم العامة ويبجلونهم لأقصى حد، في حين يسقطون سريعا حيث ينتقلون من ترديد الألحان الدينية إلى الاغاني الهابطة .

ويؤكد الكاتب، انه لا ينكر التشابه الكبير بين قصص المجموعة وعدد من الوقائع التي يتداولها الاقباط عن عدد من الاساقفة والتى تأثر بها ووضعها في قلب قصصي ممتع لا يخلو من فلاسفة وأنسنة .

ومن عناوين قصص المجموعة: «لا اريد معجزة يا بابا كيرلس»، «الثعبان لا يرتدي الجوارب»، «دور يوسف شعبان»، «تبات نار تصبح بحيرة» ،«غير متفقة نياتنا في الخبث» التكرار في قصة المزة والحمار حاسة مرذولة

والكاتب صدر له روايات «مترو مارجرجس»، «صلاة القتلة» ،«لعبة الضلال»، «الرعاع»، وقصص «عيب احنا في كنيسة» و«جلابية ستان».