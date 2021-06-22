أخبار عاجلة

"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية -
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع -
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة -
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق -
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة -
"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام -
فيديو صادم.. جنون شاب بعد توقف 4 ساعات في ازدحام مروري -
تظاهرة لأنصار فتح في رام الله دعما لعباس -
الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره -
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«نيافة الراعي والنساء».. رواية بمعرض الكتاب تخترق المنطقة الشائكة في حياة رجال الدين

Print
«نيافة الراعي والنساء».. رواية بمعرض الكتاب تخترق المنطقة الشائكة في حياة رجال الدين «نيافة الراعي والنساء».. رواية بمعرض الكتاب تخترق المنطقة الشائكة في حياة رجال الدين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصدر الكاتب روبير الفارس، مجموعته القصصية «نيافة الراعي والنساء» الصادرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب عن دار «روافد» للنشر والتوزيع.

ويقول روبير الفارس، الروائي والكاتب الصحفي، انه يهدي العمل إلى شهر فبراير في دلالة كاشفة لأجواء القصص فيقول :«إلى شهر فبراير ..المضطهد ..المتردد ..قصير الأيام ..كم اشبهك يا مسكين» فالقصص الـ16 التي تضمها المجموعة القصيرة تكشف عن نفوس مترددة ..تعاني من عقد اضطهاد مجتمعية ونفسية وسياسية ايضا ..

ويلفت الكاتب إلى ان القصص تخترق مناطق شائكة وملتهبة في الحياة الخاصة لشخصية عدد من رجال الدين من أصحاب «النيافة» الذين يقدسهم العامة ويبجلونهم لأقصى حد، في حين يسقطون سريعا حيث ينتقلون من ترديد الألحان الدينية إلى الاغاني الهابطة .

ويؤكد الكاتب، انه لا ينكر التشابه الكبير بين قصص المجموعة وعدد من الوقائع التي يتداولها الاقباط عن عدد من الاساقفة والتى تأثر بها ووضعها في قلب قصصي ممتع لا يخلو من فلاسفة وأنسنة .

ومن عناوين قصص المجموعة: «لا اريد معجزة يا بابا كيرلس»، «الثعبان لا يرتدي الجوارب»، «دور يوسف شعبان»، «تبات نار تصبح بحيرة» ،«غير متفقة نياتنا في الخبث» التكرار في قصة المزة والحمار حاسة مرذولة

والكاتب صدر له روايات «مترو مارجرجس»، «صلاة القتلة» ،«لعبة الضلال»، «الرعاع»، وقصص «عيب احنا في كنيسة» و«جلابية ستان».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة

الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف

انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف