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محافظ الشرقية يستجيب لأهالي «العزيزية»: أمر بشنّ حملة لرفع الإشغالات المخالفة

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محافظ الشرقية يستجيب لأهالي «العزيزية»: أمر بشنّ حملة لرفع الإشغالات المخالفة محافظ الشرقية يستجيب لأهالي «العزيزية»: أمر بشنّ حملة لرفع الإشغالات المخالفة

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على طول كورنيش العزيزية بنطاق المركز، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان محافظ الشرقية قد استقبل شكوى عبر واتس أب من أهالي قرية العزيزية التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، يتضررون فيها من قيام بعض الباعة الجائلين المخالفين بإستغلال كورنيش العزيزية وإفتراش بضائعهم، فضلاً عن قيام أصحاب المقاهي والكافتريات بإستغلال الكورنيش وإفتراشه بالكراسي والترابيزات ومكبرات الصوت وشاشات العرض، والتي تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة وتلوث بصري وسمعي لأهالي القرية.


وشنّت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، مساء الإثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة على طول كورنيش العزيزية، حيث تم رفع الكراسي والترابيزات ومكبرات الصوت وشاشات العرض خاصة بأصحاب المقاهي والكافتريات، والتنبيه على أصحابها بالإلتزام بالأماكن المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، تجنباً لتعرضهم للمسائله القانونية.


كما قامت الحملة برفع تراكمات القمامة المبعثرة بطول كورنيش العزيزية الناتجة عن إفتراش تجار الفاكهة والخضار ببضائعهم بالطريق العام، وتم تنظيف المكان حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للكورنيش ليكون متنفس لأهالي القرية .


وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بأكمله لا يدخر جهداً في العمل على بحث وحل أي من شكاوى المواطنين الواردة إليه، عبر أي قناه من قنوات التواصل المتاحة للمواطنين لتقديم شكواهم، مؤكداً أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوي الواردة، وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين.

المصرى اليوم

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