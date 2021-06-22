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«الخشت» يتابع سير الامتحانات بكليات جامعة القاهرة لحظة بلحظة

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«الخشت» يتابع سير الامتحانات بكليات جامعة القاهرة لحظة بلحظة «الخشت» يتابع سير الامتحانات بكليات جامعة القاهرة لحظة بلحظة

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وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من المستجد؛ تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات التجارة (الفرقة الثالثة)، والآداب (الفرقة الرابعة)، والإعلام (الفرقة الأولي) بنظام Online، والآثار (الفرقة الثانية)، والزراعة (الفرقة الأولي)، والتربية النوعية (الفرقة الأولي)، والحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، والصيدلة (الفرقة الثانية)، والتمريض (الفرقة الأولي)، وطب الأسنان (الفرقة الثانية- الفرقة الثالثة).

ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء وإدارات الجامعة ولجان الطواريء بالكليات واللجنة الطبية العليا.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جميع الكليات ملتزمة بخطة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد، وأن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة، وأن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.

المصرى اليوم

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