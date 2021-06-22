محافظ بورسعيد يوجه بالبدء فى دراسة تطوير سوق علي بحى الزهور

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعا، لمناقشة آليات البدء في تطوير ورفع كفاءة سوق على بحى الزهور، ليصبح سوقآ حضاريآ على أعلى مستوى، يتماشى مع الطفرة الخدمية والتنموية على أرض بورسعيد وخطة القضاء على الأسواق العشوائية وتحويلها لأسواق حضارية من الطراز الأول.

جاء ذلك بحضور الاستاذ فوزى الوالى رئيس حى الزهور، والمهندسة أمل الألفى مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ومدير إدارة التعاون الإنتاجى .ومستشار المحافظة للمساحة.

ووجه «محافظ بورسعيد» بعمل دراسة ميدانية لسوق على، ووضع تصميم مبدئى لعملية تطوير السوق بما يتناسب مع طبيعة سوق على والمنطقة المحيطة، مشددا على ضرورة مراعاة وضع تصميم على أعلى مستوى ويحقق أهداف التطوير، ويأتى على نفس مستوى الأسواق المطورة في حى العرب، مشيرا أن سوق على الجديد سينقسم إلى مكانيين إحداهما خاص بالأسماك واللحوم، والآخر خاص بالخضروات والبقوليات، موجها رئيس حى الزهور بالبدء في أعمال حصر السوق والبائعين، وسرعة البدء في الأعمال ليتم التطوير في أقرب وقت.

وأكد «محافظ بورسعيد» أن بورسعيد شهدت طفرة كبرى في مجال الأسواق الخدمية وتم القضاء على أهم البؤر العشوائية في حى العرب، وذلك من منطلق خطوات المحافظة نحو التنمية والتطوير الشامل للارتقاء بخدمات المواطنين، لافتا أن حى الزهور والضواحى يشهد الفترة المقبلة تطوير في أكثر الأسواق عشوائية بما يحقق مظهر حضارى وخدمى لائق لأبناء المحافظة.