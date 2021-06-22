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ضبط مخزن مطهرات ومنظفات مجهولة المصدر بالقاهرة  

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ضبط مخزن مطهرات ومنظفات مجهولة المصدر بالقاهرة   ضبط مخزن مطهرات ومنظفات مجهولة المصدر بالقاهرة  

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تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط المدير المسؤول عن مخزن مطهرات ومنظفات تابع لإحدى شركات الاستيراد والتصدير- كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص، واستغلاله في تخزين كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات الصناعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 26 ألف لتر مطهرات ومنظفات صناعية أنواع مختلفة- جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها- عدد 3000 عبوة فارغة وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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