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بعد ساعات من الحادث.. انتظام حركة قطارات الإسكندرية

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بعد ساعات من الحادث.. انتظام حركة قطارات الإسكندرية بعد ساعات من الحادث.. انتظام حركة قطارات الإسكندرية

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انتظمت حركة القطارات داخل محطة في الاسكندرية، ظهر الثلاثاء، بعد ساعات من وقوع حادث اصطدام جرار بعربات أخيرة من الخلف بأحد قطارات، وعادت الحركة إلى طبيعتها.

كان الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل وزارة الصحة قال في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، من موقع الحادث، أن اجمالى المصابين جراء الحادث 37 مصاباً جرى تسكينهم على مستشفى شرق المدينة «جيهان» في سيدى بشر وجمال حماده باعتبارهما الأقرب لموقع الحادث.

فيما أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الاخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.

ونتج عن ذلك اصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل إحتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.

المصرى اليوم

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