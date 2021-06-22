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الحج: اكتمال الاستعدادات لبدء الموسم الاستثنائي

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الحج: اكتمال الاستعدادات لبدء الموسم الاستثنائي الحج: اكتمال الاستعدادات لبدء الموسم الاستثنائي
وسط التحديات التي فرضتها جائحة

الحج: اكتمال الاستعدادات لبدء الموسم الاستثنائي

أكّد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين هشام سعيد، اكتمال أغلب الاستعدادات لبدء موسم الحج الاستثنائي لهذا العام، وسط التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح " المذاع على قناة "السعودية"، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ استعدادات طبية خاصة، وإكمال المنظومة التقنية بفتح المسار الإلكتروني لاستقبال طلبات الحجاج الراغبين في أداء الحج من المواطنين والمقيمين وذلك بكفاءة عالية.

ونبّه وفق ما نقله موقع "هيئة الإذاعة والتلفزيون"، بأنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المسار في 13 ذي القعدة الجاري، وذلك لاستكمال شراء الباقات، مؤكداً القيام بجهود لإتمام الربط باستخدام البطاقة الذكية.

وقال إن التجهيزات باتت نهائية في منى ومزدلفة، مع تجهيز المخيمات بشكل مستمر، والانتهاء من خطط النقل المستخدمة في الموسم، مع مراعاة خطط الإعاشة، والتنسيق مع شركات حجاج الداخل لتقديم خدمة عالية، وتقديم وجبات جاهزة التحضير، بشكل يساعد على راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.

ونوّه بأن هناك حصة معينة لمَن يسبق لهم الحج أبداً أو مَن لم يقم بأداء الفريضة خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أن عدد 60 ألف حاج ليس قليلاً، وسيكون هذا هو التجمع البشري الأكبر من نوعه في العالم منذ بدء الجائحة في أواخر عام 2019.

كما أشاد بتعاون الوزارات والهيئات في المملكة لإتمام الموسم بنجاح، حيث هناك 27 جهة حكومية تتعاون لخدمة ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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