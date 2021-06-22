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حادث مكرر بمصر.. 8 جرحى في اصطدام بين قطارين بالإسكندرية

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حادث مكرر بمصر.. 8 جرحى في اصطدام بين قطارين بالإسكندرية حادث مكرر بمصر.. 8 جرحى في اصطدام بين قطارين بالإسكندرية
بينها كسور وإصابات خفيفة نُقلت إلى المستشفيات وإيقاف عدد من العاملين

حادث مكرر بمصر.. 8 جرحى في اصطدام بين قطارين بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية شمالي ، تصادمًا بين قطارين، أسفر عن 8 جرحى، كما أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بجمهورية مصر العربية في وقت سابق، بأن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء اصطدام قطار جرار بقطار آخر من الخلف قرب محطة القطارات في مدينة الإسكندرية الساحلية.

وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان لها؛ وفق -سكاي نيوز عربية- إن الإصابات كانت خفيفة، وتم نقلها إلى مستشفيات الإسكندرية لتلقي العلاج؛ مؤكدة أن الحادث لم يؤثر على حركة سير القطارات.

وأظهرت لقطات جرى تداولها على شبكات التواصل، تضرر العربتين الأخيرتين في القطار.

ووقع الحادث بين قطار جرار وقطار "رقم 12" الذي يربط بين القاهرة والإسكندرية، والقطار الجرار هو وحدةٌ رئيسية تُستخدم في شد عربات القطارات؛ خاصة المتعطلة منها.

وذكرت هيئة السكك الحديدية في بيانها، أن الحادث وقع عند الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما كان القطار يهم بمغادرة المحطة متجهًا إلى القاهرة؛ حيث تحرك جرار خلف القطار؛ مما أدى إلى وقوع التصادم.

وأضافت أنها أوقفت عن العمل عددًا من العاملين وتم تحويلهم للنيابة العامة.

وقال محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، في تصريح مقتضب للصحفيين في موقع الحادث: إن جرارًا اصطدم بقطار متجه من الإسكندرية إلى القاهرة من الخلف؛ مؤكدًا وجود عدد من المصابين فضلًا عن إلحاق أضرار مادية بالقطار.

وأضاف أن الإصابات بسيطة، منها اثنتان أو ثلاثة بكسور والأخرى طفيفة.

وكانت محافظة أسوان (جنوبي مصر) قد شهدت مطلع يونيو الجاري، حادثًا مماثلًا بين قطار وجرار؛ مما أدى إلى وقوع إصابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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