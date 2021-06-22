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الكشف وتقديم العلاج لـ230 مواطنًا وتوفير 32 نظارة طبية في قافلة ببني سويف

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الكشف وتقديم العلاج لـ230 مواطنًا وتوفير 32 نظارة طبية في قافلة ببني سويف الكشف وتقديم العلاج لـ230 مواطنًا وتوفير 32 نظارة طبية في قافلة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب، أنه تم تنظيم قافلة طبية أمس بقرية بني حلة مركزسمسطا بالتعاون مع مؤسسة راعي للتنمية،وبالتنسيق مع الوحدة المحلية،وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

تمكنت القافلة من الكشف على 236 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان،حيث ضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت(59 أطفال، 50 باطنة، 73رمد، 54 عظام)، وعمل 4 تحاليل وتوفير 32 نظارة طبية،وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميدمنسق القوافل الطبيةومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة،وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعي مصر للتنمية و بعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.

المصرى اليوم

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