«محامين البحر الأحمر»: توفير لقاح كورونا للدفعة الثانية من الأعضاء غدا

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أعلنت نقابة محامين البحر الأحمر، أنه تقرر بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، توفير لقاح فيروس كورونا للدفعة الثانية من محامين النقابة الفرعية، وأسرهم، وذلك غدا الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وأوضحت النقابة الفرعية، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تلقي الجرعة تجرى بالمقر الإداري لها بالغردقة، وفقا للكشف المرفق به أسماء المتقدمين، وأنه تيسيرًا على الزملاء الذين لم يتمكنوا من التسجيل بالمقر الإداري للنقابة، وقاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، ولديهم رقم التسجيل الخاص بهم الحضور في نفس اليوم لتلقي اللقاح بالمقر.