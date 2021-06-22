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نائب بـ«الشيوح»: قريبا .. مركزا اقليميا للتصدير

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نائب بـ«الشيوح»: قريبا .. مصر مركزا اقليميا للتصدير نائب بـ«الشيوح»: قريبا .. مركزا اقليميا للتصدير


قال الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ ان التكليفات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالاعتماد على التصنيع المحلى لمختلف الصناعات المصرية والحد من الاعتماد على استيراد مكونات المنتحات الصناعية من الخارج له العديد من الاهداف في مقدمتها تقليل فاتورة الاستيراد وبالتالى توفير العملة الصعبة اضافة إلى جعل مركز اقتصادى صناعى اقليمى كبير لتصدير الصناعات والمنتجات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية ستجعل مصر واحدة من أهم الدول المصدرة لمختلف الصناعات اضافة إلى توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للمصريين .

واشاد النائب بتصريحات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام التي أكد فيها أن مصر تتطلع إلى زيادة المكون المحلي لإنتاج السيارات الكهربائية إلى 50% مع تشغيل مصنع النصر للسيارات في العام الأول (2022) ،وأن تستهدف زيادة نسبة التصنيع المحلي إلى المنتج النهائي إلى 58% خلال العام الثاني (2023) من بدء الإنتاج.
تجدر الاشارة إلى أن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام كان قد اعلن أن مصر تتطلع إلى إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات للعمل بطاقة قصوى 50 ألف سيارة كهربائية سنويا، تبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة مع بدء الإنتاج رسميا في يناير 2022.
وذكر توفيق أنه تم توقيع اتفاق مع شركة أبحاث لتطوير البطارية ووحدات التحكم.
وبدأت شركة دون فونج الصينية خطوات تفعيل اتفاقيات مع النصر للسيارات، تمهيداً لتصنيع السيارة الكهربائية E70، حيث تم توريد 13سيارة لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية.
وتحاول مصر منذ سنوات العمل على استراتيجية لتوطين صناعة السيارات ومن المخطط أن يكون تصنيع السيارة الكهربائية بداية للتصنيع بشكل متكامل، بحيث يتخطى مرحلة التجميع.
وحرصت الحكومة على دخول القطاع الخاص بالشراكة مع شركات كبرى لتقديم خدمات البيع والصيانة وأخرى لإنشاء وإدارة محطات الشحن.

المصرى اليوم

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