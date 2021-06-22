سقوط شقيقين سرقا محل اقمشة بالمقطم

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كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة أقمشة مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة عدد 170 توب قماش من داخل مخزن ملكه كائن بدائرة القسم ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين انهما شقيقين ، أحدهما عامل سابق لدى المبلغ عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بقيامه بعمل مفتاح مصطنع للمخزن إبان عمله طرف المبلغ بإسلوب المغافلة ، وإستعان بشقيقه فى إرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة قيادته ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمخزن قام أحدهما بإستئجاره بدائرة القسم.