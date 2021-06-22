أخبار عاجلة

"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية -
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع -
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة -
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق -
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة -
"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام -
فيديو صادم.. جنون شاب بعد توقف 4 ساعات في ازدحام مروري -
تظاهرة لأنصار فتح في رام الله دعما لعباس -
الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره -
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

سقوط شقيقين سرقا محل اقمشة بالمقطم

Print
سقوط شقيقين سرقا محل اقمشة بالمقطم سقوط شقيقين سرقا محل اقمشة بالمقطم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة أقمشة مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة عدد 170 توب قماش من داخل مخزن ملكه كائن بدائرة القسم ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين انهما شقيقين ، أحدهما عامل سابق لدى المبلغ عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بقيامه بعمل مفتاح مصطنع للمخزن إبان عمله طرف المبلغ بإسلوب المغافلة ، وإستعان بشقيقه فى إرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة قيادته ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمخزن قام أحدهما بإستئجاره بدائرة القسم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة.. ومصنع «كيما 2»

وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة.. ومصنع «كيما 2»