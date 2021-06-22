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«الوطنية لمكافحة الفساد» تناقش دور الرقابة الإدارية في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة

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«الوطنية لمكافحة الفساد» تناقش دور الرقابة الإدارية في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة «الوطنية لمكافحة الفساد» تناقش دور الرقابة الإدارية في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة

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انطلقت الندوة التثقيفية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية»، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو ١٩٦٤.

وتتضمن الندوة عددا من المحاور الرئيسية الهامة من بينها- نشأة الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان – التطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، دور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، وأخيرا مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها.

وتشهد الندوة التثقيفية حضور أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ولفيف من الوزراء ورؤساء جهات انفاذ القانون وممثلي المنظمات العربية ورؤساء مجالس ادارة الصحف القومية وممثلى الاوقاف والكنيسة المصرية.

المصرى اليوم

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