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إيرادات الأفلام السينمائية تدخل نفق مظلم وتكتفي بـ350 ألف جنيه الاثنين

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إيرادات الأفلام السينمائية تدخل نفق مظلم وتكتفي بـ350 ألف جنيه الاثنين إيرادات الأفلام السينمائية تدخل نفق مظلم وتكتفي بـ350 ألف جنيه الاثنين

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الإثنين، تراجع بسيط، وحققت إجمالي 350 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 113 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 103 ألف جنيه .

وجنى فيلم «ديدو»،89 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 27 ألف جنيه.

وتزيل القائمة فيلم«الشنطة» تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، ، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في عدة مشاكل فترة إقامته في أحد فنادق دبي محققاً 17 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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