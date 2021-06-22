الضرائب : فتح باب التقدم بطلبات التماس على نتيجة مسابقة المصلحة لمدة أسبوع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن فتح باب التقدم بطلبات التماس على النتيجة النهائية لمسابقة مصلحة الضرائب المصرية (الاعلان رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ) والخاصة بالتعاقد على وظيفة مأمورضرائب فحص ومأمورضرائب حصر، وذلك على الموقع الالكترونى السابق إعلان النتيجة النهائية للمسابقة عليه: https://jobs.mof.gov.eg/.

ومن المقررحسب بيان للمصلحة – الثلاثاء – أن يتم فتح الباب لمدة اسبوع واحد فقط اعتباراً من يوم الاربعاء ٢٠٢١/٦/٢٣ ، وذلك فقط بالنسبة للمتقدمين الذين قد سبق إعلانهم باجتيازهم لاختبارات التقييم الإلكترونية بنجاح وخاضوا المقابلات الشخصية السابق انعقادها.

أوضح البيان أن الالتماس يكون لإعادة رصد مجموع درجتى اختبارالتقييم الإلكترونى والمقابلة الشخصية، وكذلك إعادة فحص ترتيب المتقدم بالنسبة للمحافظة المتقدم إليها، مضيفًا أنه في حالة وجود أى ملاحظات فإنه يمكن التقدم بها على البريد الالكترونى التالي:

jobsq@mof.gov.eg ، والذي سيتم تخصيصه لهذا الغرض اعتباراً من ٢٣يونيو ٢٠٢١، على أن تكون الملاحظات مختصرة، وأن يتم توضيح البيانات التالية بالبريد الالكترونى المرسل: اسم المتقدم رباعياً، والرقم القومى للمتقدم، والمحافظة المتقدم اليها، مشيرًا إلى أنه سيتم فحص طلبات الالتماس المقدمة، والرد عليها فى موعد غايته اسبوع من تاريخ إغلاق باب التقدم بطلبات الالتماس.