ماذا قال قاضي «الاتجار بالبشر» عن حنين حسام؟ تعرف على التفاصيل

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قال المستشار محمد أحمد الجندي، قبل النطق بالحكم على مودة الأدهم وحنين حسام «فتاتي التيك توك» و3 آخرين في اتهامهم بـ«الاتجار والبشر»، إن الرذيلة والفاحشة دأبهما لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيهما، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر في أبنائنا وسلوكنا، فغابت الرقابة الأسرية وصارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم في الانهيار.

افتتح المستشار محمد أحمد الجندى جلسة النطق بالحكم على حنين حسام ومودة الأدهم «فتاتي التيك توك» و٣ آخرين، منذ يومين، بتلاوة آية قرانية «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون».

وقال «الجندى»: «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فأخلاقنا جزء من أمتنا» وإن وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، والسعى الحثيث الأعمى للربح في الشركات القائمة عليها، يحكمها الغاية تبرر الوسيلة.

كانت محكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكرى قضت بمُعاقبة المُتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً وتغريمها 200 ألف جنيه. وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة حضورياً كل من مودة الأدهم ومحمد عبدالحميد ومحمد علاء وأحمد صلاح بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، مع إلزام المُتهمين بالمصاريف، ومصادرة الأدوات والأموال المضبوطة. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.