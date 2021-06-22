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ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات بحوزة عنصرين إجراميين في الدقهلية

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ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات بحوزة عنصرين إجراميين في الدقهلية ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات بحوزة عنصرين إجراميين في الدقهلية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، عنصرين إجراميين بالدقهلية بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدري البانجو والهيروين وسلاح أبيض «كتر» ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامي، والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما.

المصرى اليوم

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