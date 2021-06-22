"المطيري" يترأس اجتماع المجلس المحلي في الأفلاج لبحث احتياجات المواطنين

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حثّ الجميع على بذل قصارى جهدهم لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء المحافظة

ترأس محافظ الأفلاج المكلّف عبدالله غالب المطيري؛ اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس المحلي بصالة الاجتماعات الرئيسة بمقر المحافظة وبحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحّب "المطيري" بجميع أعضاء المجلس وشكرهم على ما يقومون به من جهودٍ طيبة خلال عملهم في المجلس، وحثّ الجميع على بذل قصارى جهدهم لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء المحافظة ويعود عليهم بالنفع العام.

وأكّد ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين مسؤولي الإدارات الحكومية لتذليل الصعاب وبذل مزيد من الجهد في سبيل الرقي وتطوير أساليب العمل بكافة الإدارات الحكومية والتعاون فيما يخدم المصلحة العامة ويلبي حاجة المواطنين.

واستعرض المجلس التقارير المقدمة من اللجان حول احتياجات المحافظة، وناقش عدداً من الموضوعات المطروحة والمدرجة على جدول الأعمال وأوصى باتخاذ اللازم حيالها.

من جهته، شكر محافظ الأفلاج في نهاية الاجتماع أمير منطقة الرياض، ونائبه على ما يوليانه من اهتمامٍ ومتابعةٍ لمصلحة المحافظة وأهلها.