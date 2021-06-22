بعد القبض على حنين حسام .. خمس محطات في حياة «الهرم الرابع» قادتها للمحكمة

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة «تيك توك»، حنين حسام، اليوم الثلاثاء، تنفيذًا للحكم الصادر ضدها بقضية الاتجار بالبشر، وذلك بعد تأكيد مصادر أمنية في وزارة الداخلية أن إدارة تنفيذ الأحكام القاهرة بدأت في البحث عن حنين حسام، بعد ساعات، من صدور الحكم عليها في جلسة، الأحد الماضي، بالسجن 10 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر.

وكشفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية، أن حنين حسام قبل الحكم عليها كانت تتردد على منطقتي 6 أكتوبر والتجمع الخامس، وكانت فتاة التيك توك «حسام» حلّت خلال مقطع فيديو، أمس، بعدما صدر الحكم ضدها، وقالت: «أنا عمري ما أذيت حد تاجرت في مين إزاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف إيه عن التجارة بالبشر أنا عمري ما أذيت حد وأنا مغلطتش في حاجة والله العظيم ما غلطت أصلا وأنا يا جماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه»، لكن ما هي الإتهامات التي طالت «حسام» والقصة الكاملة لفتاة «التيك توك»؟.

1- بالعودة إلى شهر يناير الماضي، ستجد أنها حصلت على إخلاء سبيل، فبرأت محكمة مستأنف الاقتصادية حنين حسام، من اتهامهما بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية، ونشر الفسق والفجور من خلال مقاطع فيديو مصورة على موقع التواصل «تيك توك»، لتعود من بعدها «حسام» إلى حياتها الطبيعية خلال الأشهر الماضية، فكانت جولتها بين صالون التجميل، حيث قررت صباغة شعرها والإهتمام بشكلها، والاستمتاع بأوقاتها بين تسجيل فيديوهات والتفاعل مع الأغاني أو بالظهور في فيديوهات مع صديقاتها.

2- حصلت في يوليو 2020، على حكم من محكمة جنح الإقتصادية، بالحبس عامين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، واستأنفت الفتاة التي لقبت بين مُتابعيها عبر السوشيال ميديا بـ«الهرم الرابع» الحكم وتم قبوله من قبل محكمة الاستئناف، وكانت في أبريل من العام نفسه، ألقي القبض على «هرم مصر الرابع» كما يلقبها متابعوها بتهمة «الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب تلك الجريمة».

3- اتهمت بارتكاب «جريمة الاتجار بالبشر»، بالتزامن مع قرار الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات بالجامعة، لقيامها بـ«سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية»، وتلى ذلك أن قررت محكمة العباسية إخلاء سبيل حنين بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، في يونيو الماضي.

4- شدد حينها رئيس جامعة القاهرة على أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.

5- بدوره كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة تفاصيل إحالة الطالبة «حنين» إلى التحقيق بسبب واقعة نشر فيديوهات مسيئة على «انستجرام»، أبريل الماضي، وقال «علم الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الفتاة حنين نشرت فيديوهات غير أخلاقية تدعو ورئيس الجامعة تلقى اتصالات عديدة حول الواقعة من أولياء أمور وطلاب وعمداء».

وأضاف: «هذا ما نجنيه بسبب عدد من الأفلام والأعمال الدرامية التي تناولت وظائف الوسائل التكنولوجية بطريقة خاطئة»، معلقا «ما فعلته الفتاة حدث من إحدى ممثلات فيلم كلمني شكرا، ومن المفترض أن تنظر الرقابة على هذه المسألة بشكل أكثر عمقا». وأوضح أن العقوبة على الفتاة قد تصل إلى الفصل وفقا للائحة الجامعة.

من هي حنين حسام؟

طالبة بكلية آثار جامعة القاهرة، في الـ21 من عمرها، كان يتابعها الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فوصلت نسبة المتابعة لها عبر «تيك توك» حوالي 1.2 مليون وعبر تطبيق «انستجرام» وصل متابعوها «710» ألف، وعبر «يوتيوب» نحو 1.5 مليون مشترك، حيث كانت تشارك بفيديوهات لها وترقص على الأغاني.

ثم بدأت الترويج لتطبيق للإباحية وحث الفتيات على المشاركة في التطبيق، وهو ما قلب حياتها رأسًا على عقب، ولحقت بها تهمة قيامها «ببث فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور»، وعرضت على النيابة المختصة.