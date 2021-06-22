إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 250 متر بالقرنة غرب الأقصر

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قالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، رئيس المركز، إنه تم رصد بناء مخالف على أرض زراعية بقرية البعيرات وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية.
وأضاف «عبدالجابر» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المخالفة كانت عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٢٥٠ متر، وتمت الازالة على كافة المسطح وتسويتها بالأرض.
شارك بالحملة كلا من حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، ومسؤول الإدارة الهندسية، ورئيس قرية البعيرات، ومعدات الحملة الميكانيكية.
وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.