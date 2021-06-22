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إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 250 متر بالقرنة غرب الأقصر

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إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 250 متر بالقرنة غرب الأقصر إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 250 متر بالقرنة غرب الأقصر

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قالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، رئيس المركز، إنه تم رصد بناء مخالف على أرض زراعية بقرية البعيرات وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

وأضاف «عبدالجابر» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المخالفة كانت عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٢٥٠ متر، وتمت الازالة على كافة المسطح وتسويتها بالأرض.

شارك بالحملة كلا من حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، ومسؤول الإدارة الهندسية، ورئيس قرية البعيرات، ومعدات الحملة الميكانيكية.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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