«آثار الإسكندرية» تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين «لغويًا» (صور)

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أعلن الدكتور حسام عبدالباسط، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى، بدء تنفيذ سلسلة دورات تدريبية لتعليم اللغة الانجليزية للعاملين والمفتشين في منطقة آثار قلعة قايتباى بالاسكندرية، لتأهيل العاملين ورفع قدراتهم اللغوية والسلوكية لكيفية التعامل مع رواد القلعة من السائحين الأجانب حتى تكون القلعة وجهة مصرية مشرفة لحركة السياحة الوطنية أمام الزوار من الأجانب على مستوى العالم.

وقال «عبدالباسط» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، إن التطوير ليس للأثر فقط بل يمتد ليشمل العاملين والقائمين عليه ايضاً، باعتبارهم جزء من تطوير الأثر ذاته، مشيراً إلى أن سلسلة الدورات بدأت أمس بدورة اللغة الانجليزية حاضرت فيها دعاء على مفتش آثار القلعة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى العاملين داخل القلعة من مفتشين وأمن واداريين ورفع كفائتهم على كيفية التعامل مع الزوار الأجانب على أكمل وجه.

وأضاف أن الدورات تأتي في إطار حرص منطقة آثار اسكندرية والساحل الشمالى وتفتيش اثار قلعة قايتباى، للارتقاء بمنظومة العمل الإداري بالمجلس الاعلى للآثار وتطوير وتجويد أداء العاملين بقلعة قايتباى خاصة فيما يتعلق بالتعامل السياحى،وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور اسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وذلك في إطار العمل المؤسسي المنظم والارتقاء بكفاءة العاملين بالجهاز الإدارى في الدولة واختيار افضل العناصر لتقود العمل الاثرى في اطار اعداد الصفين الثانى والثالث من القيادات للتوجيه وإعداد قاعدة عريضة من الموارد البشرية لتكون نواة للتأسيس عليها في مراحل زمنية متقدمة.

ولفت إلى أنه يجرى تنفيذ سلسلة دورات ممتدة لأكثر من مرحلة وسيتم اضافة بعض العاملين بالمناطق الاثرية الاخرى عليها في وقت لاحق، من خلال تعميم الفكرة على مستوى المناطق للارتقاء باللغة والتثقيف السياحي والأثرى، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق سياسة «الساقية» والتى تعنى اعادة تدوير ونقل المفتشين الاداريين للتنقل بين جميع المناطق حتى يكونوا ملمين بتفاصيل العمل الإشرافي والإداري ويكون لديهم دراية كاملة بالشئون الإدارية والقيادية خلال مدة وجيزة يتم من خلالها فرز العناصر الكفء وتقييمها لاختيار مجموعات ذات كفاءة إدارية عالية ومتوسطة فيما يتم تزامنا معها رفع كفاءة المستوى الادارى المنخفض ومنحهم الخبرة والمعرفة من خلال العاملين القدامى بالمناطق الأخرى.

وأوضح «عبدالباسط»، أن القلعة بدأت أيضاً تنفيذ أعمال صيانة للكشافات ودهان الأرصفة الخارجية أمام مدخل القلعة واستكمال الأجزاء المتهالكة وذلك في ضوء إظهار المنطقة الأثرية بالشكل الذي يليق بقيمتها الاثرية والتاريخية، وذلك في إطار الحرص على اظهار المكان الاثرى المعروف أثرياً بـ«قبلة السياحة» في الاسكندرية والوجه البحرى وسيناء (شمال مصر)، باعتبارها اكبر منطقة أثرية من حيث عدد الزيارات والدخول المالية والحرص على نظافته وإظهاره بالمظهر اللائق في ظل الامكانيات المتاحة.

"آثار الإسكندرية" تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين "لغوياً" للتعامل مع السائحين الأجانب (صور)

"آثار الإسكندرية" تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين "لغوياً" للتعامل مع السائحين الأجانب (صور)

"آثار الإسكندرية" تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين "لغوياً" للتعامل مع السائحين الأجانب (صور)

"آثار الإسكندرية" تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين "لغوياً" للتعامل مع السائحين الأجانب (صور)

"آثار الإسكندرية" تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين "لغوياً" للتعامل مع السائحين الأجانب (صور)

"آثار الإسكندرية" تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين "لغوياً" للتعامل مع السائحين الأجانب (صور)

"آثار الإسكندرية" تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين "لغوياً" للتعامل مع السائحين الأجانب (صور)

"آثار الإسكندرية" تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين "لغوياً" للتعامل مع السائحين الأجانب (صور)

"آثار الإسكندرية" تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين "لغوياً" للتعامل مع السائحين الأجانب (صور)

"آثار الإسكندرية" تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين "لغوياً" للتعامل مع السائحين الأجانب (صور)

"آثار الإسكندرية" تبدأ دورات تدريبية لتأهيل المفتشين والعاملين "لغوياً" للتعامل مع السائحين الأجانب (صور)