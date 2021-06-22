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نائب محافظ الجيزة يتفقد رصف طريق «ميت رهينة» بالبدرشين

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تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مساء الإثنين، طريق المريوطية بنطاق مركز ومدينة البدرشين لمتابعة حاله النظافه والأشغالات والرصف على الطريق.

كما تفقد أعمال المرحلة الأولي لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بطول١.٥ كم بداية من طريق المريوطية حتي متحف ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة، موجهًا بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تفقد مدينة البدرشين لمتابعة حالة النظافة والأشغالات داخل المدينة، مشددا على رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والأشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

المصرى اليوم

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