الداخلية تعقد لجان امتحانات لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية

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عقد قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عددًا من اللجان لأداء امتحان بعض النزلاء بعدد من السجون المختلفة، بمناسبة بدء امتحانات عدد من المراحل الدراسية، حيث تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، وكذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة.