أخبار عاجلة

"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية -
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع -
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة -
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق -
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة -
"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام -
فيديو صادم.. جنون شاب بعد توقف 4 ساعات في ازدحام مروري -
تظاهرة لأنصار فتح في رام الله دعما لعباس -
الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره -
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حساب المواطن": خطوتان لمعرفة ملخص الدفعات المالية

Print
"حساب المواطن": خطوتان لمعرفة ملخص الدفعات المالية "حساب المواطن": خطوتان لمعرفة ملخص الدفعات المالية
الدخول على الحساب والذهاب للقائمة والضغط على الملخص

ذكر برنامج حساب المواطن أن هناك خطوتين لمعرفة ملخص الدفعات المالية في البرنامج.

وقال البرنامج: الخطوة الأولى أن تدخل على حسابك وتذهب إلى قائمة "الدفعات المالية".

وأضاف: الخطوة الثانية هي الضغط على ملخص الدفعات لاستعراض الدفعات المالية.

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الجاري، 1.9 مليار ريال مخصّص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 مليون مستفيد.

وبيّن أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ نحو 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال، منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 77 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 93 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكّلين 7 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية

"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية

أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع

أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع

وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة

وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة

"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق

"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق