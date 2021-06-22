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في استجابة فورية.. الحماية المدنية تنقذ أحد الأشخاص سقط من أعلى منطقة جبلية بالسويس

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في استجابة فورية.. الحماية المدنية تنقذ أحد الأشخاص سقط من أعلى منطقة جبلية بالسويس في استجابة فورية.. الحماية المدنية تنقذ أحد الأشخاص سقط من أعلى منطقة جبلية بالسويس

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نجحت قوات الحماية المدنية بالسويس، اليوم الثلاثاء، في إغاثة أحد الأشخاص، عقب سقوطه من أعلى منطقة جبلية واحتجازه أسفل المنحدر وعدم استطاعته الصعود لشعوره بالتعب والإرهاق.

وتمكنت القوات من إنقاذه ولا يوجد به ثمة إصابات، وتقديم كافة أوجه المساعدة اللازمة له، وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل الواقعة استحسان ورضاء المواطن، وتقدم بالشكر للقوات على الجهد المبذول.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

المصرى اليوم

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