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بعد لقاءه بـ«بكرى».. وزير العدل يصدر قرارا بشأن «أبوحزام وحمر دوم» التي شهدت أحداث دامية

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بعد لقاءه بـ«بكرى».. وزير العدل يصدر قرارا بشأن «أبوحزام وحمر دوم» التي شهدت أحداث دامية بعد لقاءه بـ«بكرى».. وزير العدل يصدر قرارا بشأن «أبوحزام وحمر دوم» التي شهدت أحداث دامية

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وافق المستشار عمر مروان وزير العدل على إقامة مكتب للشهر العقاري مشترك بين قريتي أبوحزام وحمردوم بنجع حمادي بمحافظة قنا والتى شهدت احداث عنف خلال الأيام الماضية نتج عنها ضحايا ومصابين، حيث إلتقي النائب مصطفي بكري بالوزير في مكتبه، صباح اليوم، وقدم له طلبا باسمه وباسم عدد من نواب الدائره الآخرين، وأصدر الوزير تعليماته لمساعد الوزير للشهر العقاري لعمل المعاينه اللازمه والعرض للتنفيذ كما وعد الوزير بأن تقوم إحدي السيارات المجهزة من الوزاره بالقيام بمهمة الشهر العقاري في تخليص مطالب أهالي البلدتين ضمن خطة المحافظه لحين الإنتهاء من إقامة مكتب الشهر العقاري بالمنطقه .

جاء ذلك بعد يوم واحد من قرار الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عقب لقائها بالنائب مصطفى بكرى، بتشكيل لجنة من الوزارة لزيارة قريتي أبوحزام وحمرا دوم بنجع حمادي الأسبوع المقبل ومعرفة احتياجاتهما، وأصدرت الوزيره تعليماتها بمعرفة احتياجات المواطنين ومطالبهم من المشروعات الصغيره والخدمية، وطلبت من اللجنة موافاتها بتقرير كامل الأسبوع المقبل والتنسيق مع محافظ قنا .

فيما وافق ايضا المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على رصف الطريق المؤدي من طريق - أسوان، إلى قريتي أبوحزام وحمرا دوم بطول ٥ كيلومترات، وأصدر تعليماته إلى هيئة الطرق والكباري بالتنفيذ الفوري ،بعد لقاء النائب مصطفى بكري.

جدير بالذكر أن النائب مصطفى بكري قام بجولة في شوارع قرية أبوحزام بنجع حمادي بمحافظة قنا، التي شهدت أحداث عنف مؤخرا راح ضحيتها ١٢ شخصا وإصابة ٥ آخرين.

والتقى مصطفي بكري، النائب محمد كمال موسي وحسين بجاتو والداعية عبدالمعطي أبوزيد والداعية أحمد الكلحي وعددا من عُمد ومشايخ البلاد، وقام النائب بزيارة ديوان العوامر وديوان السعدية وديوان أبوالريش وزيارة ديوان الحاج عبدالصبور والد أحد الضحايا، بحضور العشرات من رموز العائلات وشبابها.

وتحدث في اللقاءات النائب مصطفى بكري الذي طالب بالاحتكام إلى القضاء العادل ونبذ الأزمات والمشاكل بين الجميع، حيث لقي كلام النائب دعما وتأييدا من كافة العائلات التي حضرت اللقاء، حيث أكدوا احتكامهم إلى القضاء، ووجهوا إلى الشرطة وقيادات وزارة الداخليه الشكر على دورهم ودعمهم للأمن والاستقرار، مطالبين بضرورة النظر إلى مشاكلهم، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية في مشروع حياة كريمة، مطالبين بأن تكون قريتهم على خريطتها.

المصرى اليوم

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