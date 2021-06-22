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استئناف جلسات محاكمة أمين شرطة في «طعن صرّاف بالسكين» بالمنيا

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استئناف جلسات محاكمة أمين شرطة في «طعن صرّاف بالسكين» بالمنيا استئناف جلسات محاكمة أمين شرطة في «طعن صرّاف بالسكين» بالمنيا

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استأنفت محكمة جنايات المنيا، الثلاثاء، جلسات محاكمة أمين شرطة، ومقيم بقرية طوه بمركز المنيا، المتهم بقتل «ع. ي – 35 سنة»، مقيم بعزبة شاهين بمدينة المنيا، مندوب مؤسسة «أنا المصري» بالمحافظة طعنًا بالسكين، في شهر فبراير الماضي، على خلفية خلافات، المطالبة بسداد قسط قرص لحساب المؤسسة.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفي هارون، على حسن، 3 جلسات سابقة، وحددت جلسة اليوم للمرافعات.

كان المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابيات جنوب المنيا، أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات .

المصرى اليوم

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