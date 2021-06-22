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5 اتهامات تواجه حنين حسام «فتاة التيك توك» بعد القبض عليها (التفاصيل)

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بعد القبض على حنين حسام «فتاة التيك توك»، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنية في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر»، تواجه حنين حسام 5 إتهامات وهم :

1- الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع.

2- الاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر.

3- ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

4- تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة.

5- نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

جلسة النطق بالحكم على مودة الأدهم و حنين حسام في قضية «الإتجار بالبشر»

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري، بمعاقبة حنين حسام فتاة التيك توك غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 الف جنية، ومعاقبة مودة الادهم و3 أخرين حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ قدره 200 الف جنية في اتهامهم ب«الاتجار بالبشر»، استقبلت مودة الادهم الحكم بهدوء شديد، إلا انها دخلت في نوبة بكاء عند ترحيلها .

كانت محكمة جنايات قبل حجز القضية للحكم أصدرت قرارا بضبط وإحضار حنين حسام

المصرى اليوم

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