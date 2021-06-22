حبس قاتلة زوجها «السعودي» بشبين القناطر

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قررت نيابة شبين القناطر حبس ربة منزل 35 عاما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها «سعودي الجنسية» 62 عاما، حيث طعنته بسكين مطبخ في مشاجرة بينهما في منزل أسرتها بقرية كفر «الصهبي» مركز شبين القناطر، وادعت أنه كان يذبح خروف وانزلقت قدماه وسقط على السكين فأصاب نفسه فيما كشفت أجهزة الأمن والنيابة عدم صدق رواية الزوجة

أدلت المتهمه وتدعى «ر. أ»، 35 عاما، تفصيليا بالواقعة، مؤكدة أنها تشاجرت مع زوجها بسبب الخلافات وقيامه بالزواج من أخرى بعد زوجاهما الذي استمر 13 عاما وانجابها منه 4 أبناء.

وأشارت إلى انها حضرت من السعودية برفقة زوجها منذ 22 يوما إلى منزل والدها في قرية كفر «الصهبي» بشبين القناطر للزيارة وانها نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية، وزواجه من أخرى عليها، فقامت بطعنه بالسكين، وبمساعدة والدها بنقله لمستشفي بنها الجامعي، فقام والدها بإخبار جهات التحقيق ان سبب الحادث هو قيام المجني عليه بذبح رأس ضأن، فانزلقت قدمة وسقط على السكين وأصاب نفسه وتم نقله للمستشفى وعمل الإسعافات اللازمة له وإعادته لمسكنهما إلّا أنه توفـى بعدها متأثرا باصابتة

كان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية قد تلقي إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر بوفاة شخص يحمل جنسية عربية «سعودي الجنسية» ومقيم قرية كفر الصهبي ووجود شبهه جنائية عقب إدعاء زوجته إصابته بطعنه سكين اثناء التجهيز لذبح خروف بالمنزل

إنتقل الرائد حسام الحسيني، معاون مباحث مركز شبين القناطر، وبالفحص تبين ان المجني عليه إصيب بجرح طعني وتوفي اثناء تلقي العلاج في أحد المستشفيات وإدعاء الزوجه انه إصيب اثناء ذبح خروف بمنزلهم بقرية كفر الصهبي

بتضييق الخناق على الزوجه والمعاينه تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة وإعترفت الزوجه انها وراء طعن زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها مما اصار غضبها فتشاجرت معه وخلال المشاجرة طعنته بسكين طعنه غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفي